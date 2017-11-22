逛彰市4大傳統市場 抽55吋電視

彰化市公所舉辦公有市場年終酬賓促銷摸彩活動，市長邱建富（右3）等人大力宣傳。（記者湯世名攝）

2017-11-22 16:04

〔記者湯世名／彰化報導〕為了感謝彰化市民對華陽、民權、南門、民生等4處公有市場的支持與惠顧，市長邱建富今天宣布，市公所將從24日起至12月2日共9天，每天上午7點至上午11點30分，在這4處公有市場舉辦促銷送摸彩券活動，並將在12月2日傍晚6點起至晚間9點，於民生市場（長壽街及永安街口）舉辦摸彩活動，獎品琳瑯滿目，最大獎為55吋液晶電視機，歡迎民眾共襄盛舉。

邱建富指出，此次促銷方式為摸彩對獎活動，凡是於上述活動期間、至4處公有市場消費滿100元即贈送摸彩券1張，於摸彩當天參加摸彩，獎品包括55吋液晶電視機、蘋果iPad（32G）、電冰箱、電鍋、腳踏車、檯燈、小米手環2、烤箱、體重計、快煮壺、電話機、電風扇等，獎品琳瑯滿目，極為豐富。

12月2日摸彩當天，在現場並有多項娛興節目表演，包括現代排舞表演、薩克斯風表演、市立幼兒園表演、林玉珍當代舞團表演、小丑魔術表演等；此外，在摸彩現場並將免費分送丸子蘿蔔湯，以及由4處公有市場所提供的美食，送完為止。

有關活動辦理期間，如遇颱風警報或大雨特報等不可預測的天氣因素，該日活動取消辦理，如有任何問題，請洽詢彰化市公所公用事業課，電話04-7222141轉1804分機林先生。