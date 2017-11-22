台灣國際衝浪公開賽 明天起金樽海邊開戰

衝浪好手齊聚，將在台東金樽舉辦台灣國際衝浪賽。（記者張存薇攝）

2017-11-22 15:25

［記者張存薇／台東報導］台灣獎金最高的2017台灣國際衝浪賽明天將在台東金樽海邊開戰，18國180為衝浪好手今天齊聚台東，縣長黃健庭設宴款待，今年將首度舉辦世界衝浪長板冠軍賽，包括已連續7年的來台參賽的好手Taylor Jenson也將參加，而台灣選手潘海心、施湘雲今天也獲外卡賽冠軍，將與世界好手一較高下。

縣長黃健庭指出，台東縣有這麼棒的浪況，為什麼不能好好發揮？因此持續舉辦衝浪賽，今年已經是第7年，一開始就是設定要辦國際級比賽，經過不斷努力，終於從積分巡迴賽、一躍到今年站上衝浪最重要的舞台舉辦世界級冠軍賽事，總獎金為475萬元，也是台灣史上最高。

今天早上剛獲得外卡賽冠軍的施湘雲及多位選手表示，看氣象預報，這幾天天氣都會很好，也很期待有好表現。

台灣國際衝浪賽將自23日起至12月3日在東海岸金樽港舉行，縣府也安排活動接駁車，方便民眾觀賽，另外台東縣體育會衝浪運動委員會在活動期間每日上午10時、下午2時在現場有衝浪導覽解說，上午11時30分及下午3時則有SUP（站立式划槳）衝浪體驗，歡迎民眾到場參與。