溫暖民眾的胃 5千尾台灣鯛送關懷據點

市府今召開記者會，由市長林智堅頒感謝狀給台灣食物銀行、新竹物流、風廚師與市府攜手關懷弱勢。（記者王駿杰攝）

2017-11-22 14:59

〔記者王駿杰／新竹報導〕為讓獨居長者和弱勢家庭都能享用料理，台灣食物銀行聯合會捐贈新竹市政府5千尾台灣鯛，分送給全市關懷據點、共餐食堂、社福機構以及眾多弱勢家庭，由新竹物流運送、風廚師餐飲觀光發展協會烹調，串起「愛心蝴蝶效應」。

市府今召開記者會，由市長林智堅頒感謝狀給台灣食物銀行、新竹物流、風廚師與市府攜手關懷弱勢，他說，最初得知捐贈訊息「既開心又煩惱」，5千尾台灣鯛能讓弱勢家庭飽餐，但將愛心送到需要的民眾手上也成為挑戰，很幸運經新竹物流協助，免費將台灣鯛送到竹市，由社會處將其中3570尾冷凍鯛魚送到47處關懷據點、共餐食堂。

社會處長陳雪慧指出，本次冷凍台灣鯛捐贈打破過往捐贈形式，其中3570尾提供有需要的社區照顧關懷據點、共餐食堂及社會福利機構；另1430尾結合愛心廚師創意，設計養生清燉鮮鯛魚、苦盡甘甜蒸鯛魚、風味咖哩炸魚排、鯛魚鮮味白菜滷、紫蘇照燒烤鯛魚、紅燒五柳燜鯛魚等6種料理包，民眾只要隔水加熱就可以享用熱騰騰的美味料理，用暖心料理溫暖民眾的胃。