拚轉型精密機械基地 中科二林園區封11口井

中科二林園區佔631公頃，圖為空照圖樣貌。（圖由彰化縣政府提供）

2017-11-22 15:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕為降低農民反彈，已轉型為低用水、低排放的中部科學工業園區（簡稱中科）二林園區，明年將進入第2階段環境影響評估報告書的審議程序，中科管理局長陳銘煌指出，台中精密園區已飽和，二林園區轉型以精密機械為核心的基地，可望紓解相關產業建廠、擴廠的需求，轉型後園區每日用水量約2噸，80%水源將回收再生使用，不會與農民搶水用，也不會有廢水排放污染灌溉水的疑慮。

中科管理局今在彰基福泰飯店舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，吸引產、官、學者和民代參加，陳銘煌在會中指出，中科二林園區11口水井全部封井，原本1日用水量估約16萬噸，轉型後剩下2萬噸，幾乎只是民生用水需求，比過去台糖種植甘蔗每日用水量約2.2萬噸水還少。

陳銘煌指出，前幾天在環保署第1次專案小組審查，2階環評審查順利，二林園區現已轉型，將來這個園區的水也從污水處理廠變成水資源的再生水廠，8成水源會回收再利用。

陳銘煌表示，轉型後的中科二林園區，配合國家前瞻建設計畫，爭取10億元預算，擬打造成為智慧機器人自造基地，以此為主軸，引進精密機械產業、不含平面顯示器製造的光電產業、不含晶片製造的積體電路及電腦周邊、包含農業生物科技在內的生物科技產業、綠色能源產業，目前已進駐廠區已有14家。

魏明谷表示，中科二林園區和縣府開發的二林精密機械園區，兩區相鄰，縣府希望經由群聚效應，打造成台灣智慧精密產業的重鎮，二林中科園期，周圍路廊也陸陸續續開闢，其中，台76線延伸到二林芳苑段，路線修正後經過中科二林園區，這條東西向快速道路，總經費近140億元，周邊聯外道路包括太平路、二溪路都將拓寬，縣府等行政院核定後，將辦理用地取得及設計作業。