遭投訴歧視孕婦 虎尾科大女員工：與事實不符

多名虎科大女性員工為學校說話，澄清校方不會歧視孕婦。（記者廖淑玲攝）

2017-11-22 15:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一名周姓女護理師不滿虎尾科技大學不續聘，以「懷孕歧視」向雲林縣政府提出勞資協調及申訴，今天多名女職員站出來為學校講話，澄清校方向來營造友善女性工作環境，孕婦、產婦備受尊重，不會受刁難，絕無懷孕歧視。

去年9月到虎科大服務的周姓女護理師，今年9月因懷孕準備待產向學校提出育嬰假申請，未料接到不續聘通知，事後請求勞資協調並投訴學校懷孕歧視，校方說明該案是1年1聘的「定期契約」與案主懷孕無關，仍被解讀對孕婦不友善惹來輿論批評，讓校方大喊冤。

今天上午多名女姓職員為學校抱屈，強調上述指控與事實不符，今年5月到虎科大服務的陳姓女職員說，7月她就臨盆，生產後又放了2個月產假，上個月底回來上班，校方從未刁難且多方協助，讓她備感溫暖。

目前懷孕7個多月的廖小姐也特別感謝校方及同事們對她的照顧和體諒，減少工作壓力；另一名在學校服務5年的陳小姐指出，去年10月生了第2胎向學校申請育嬰假，也是剛回到工作崗位，她感謝學校設置溫暖、內部設施又齊全完善的VIP級哺乳室，羨煞所有男女同事。

虎科大主任祕書胡智熊說，該校積極營造讓教職員工安心工作的好環境，尤其考量女性員工需求，增設2間集（哺）乳室，且分設在校園不同區域，便利同仁使用，近4年來有2374人次使用。

胡智熊指出，該校從未因懷孕、生產等因素解僱員工，且近5年來申請娩假者50人，育嬰留職停薪者21人，其中男性員工3人，產檢（前）假者114人次，絕無歧視孕婦一事，且對於年度內有懷孕生產等情事者，學校亦未對員工扣薪或是考核不通過，甚至解雇等情事，重申絕無歧視孕婦等做為。

相關影音