台南藝術進區「搞笑」壓軸結尾

台南「藝術進區」壓軸閉幕場將於麻豆免費公演。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-22 15:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕長達3個月的「2017藝術進區」近尾聲， 11月26日將由深受年輕朋友喜愛「搞笑者們」壓軸在麻豆區麻豆國小操場演出閉幕場，為今年度的藝術進區活動畫下完美句點。

南市文化局副局長周雅菁表示，藝術進區獲得表演團體熱情支持，可說是以（非常不合理價碼）參與活動，帶給民眾最優質節目欣賞，壓軸的3場表演平時都是付費才能欣賞的室内劇場表演，這次户外公演，民眾更不能錯過免費欣賞機會。

藝術進區進入倒數3場，首先由民謠大師簡上仁領軍的「田園樂府樂團」於11月24日在佳里區體育公園演出《台灣歌的真情故事演唱會》。25日在北門區三灣寮東隆宮廣場，由臺南在地優質舞團「雞屎藤舞蹈劇場」帶來的唯美的《府城浮世繪》，以日治時期藝妲花間心事為主題，從府城葫蘆巷說起，講述兩位藝妲在各自坎坷的生命。

最終場則由「搞笑者們」於11月26日在麻豆區麻豆國小操場帶來的《搞笑者們4.0之笑感動天》。「搞笑者們」由張立東、無尊、陳大天、惡魔、林東緒、大根、大寶及阿量等8位活躍於綜藝、主持與劇場的新生代演員擔綱演出。

這節目結合日式漫才、臺式模仿秀及大短劇，以幽默的劇情、多元的搞笑風格，別於以往劇場單一形式的表演。演員阿量及陳大天今天也現身宣傳，預告爆笑威力絕對讓觀眾（凍未條）！