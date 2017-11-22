嗆勞工加班是能力不夠 這家公司被爆多次違反勞基法

勞基法修法引發廣大爭議，台灣移工聯盟等20日在立法院大門前抗議，批勞基法大開倒車，反對修惡勞基法。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-22 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今舉行勞基法修法公聽會，出席公聽會的資方代表友秀實業股份有限公司總經理王得源在會中說，加班不一定是老闆接到訂單，勞工能力不夠也是問題，引發爭議，網友發現友秀早已有超時加班及不給加班費等違法前科。

報導指出，友秀總經理王得源今在勞基法修法公聽會上指出，公司需要加班不一定是因為老闆接到訂單、工作量增加，也可能是勞工能力問題，「勞工把東西做壞，老闆還要付材料費請勞工來加班」；王得源強調，立法院修法不該限制人民工作，「為什麼人家要工作還不讓人家做」，他認為修法應該要讓勞工脫貧，而非讓勞工進入新貧。

加班是勞工能力不足說法引發爭議，網友紛紛痛批：「現在資方是在比看誰幹話比較誇張的就是了」、「原來貴公司的良率可以到100%」、「能力不夠幹嘛請」。

還有網友發現友秀已有多次違反勞基法前科，據台中市政府勞工局的資料顯示，友秀實業股份有限公司，在2015年就有「未依規定加給延長工時工資」、「延長勞工工時超過法令規定」、「未依規定給予勞工休假日出勤工資」等紀錄。