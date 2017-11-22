高市圖「閱讀家庭日」用故事、野餐和表演佔領圖書館

高市圖推出「閱讀家庭日」，用故事、野餐和表演佔領圖書館。（記者黃佳琳翻攝）

2017-11-22 14:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕位於高雄亞洲新灣區，以「館中有樹、樹中有館的懸吊式綠建築文化地標」的高市圖總館，將舫本週六舉辦「閱讀家庭日」，透過「親子野餐、故事表演、經典主題書展、雲端閱讀體驗」等主題，充分展現閱讀的百變姿態。

高市圖表示，落成已3年的總館不只藏書豐富，更是推廣民眾閱讀的重要場域，「閱讀」在親子關係中的具有相當的重要性及魔力，給孩子一個愉悅的閱讀環境，讓味蕾和內涵同時充盈身心靈。「閱讀家庭日」當天，首次開放1F廣場，讓大小家庭可以帶著野餐墊和自備的佳肴、佔領圖書館的廣場。

此次規畫的「親子野餐」結合「故事表演舞台」，特別邀請頗受好評的高市圖故事劇團，以及帥氣有型的大提琴演奏家、和喜感十足的氣球魔術表演專家，接力上場炒熱氣氛。目前野餐的40組線上名額目前已額滿，但現場仍有開放候補名額。

此外，為了幫助讀者能在茫茫書海中，快速邂逅自己命運中的好書，「經典主題書展」專區則由高市圖自主策展，精選「兒童文學經典、諾貝爾文學獎、華文經典文學、世界經典文學、史哲人文、社會科學」，共6大主題、600種3000冊的圖書，一卡在手即可立刻與好書配對成功。