董事長出手、猴群哭么！ 「打猴咖啡」獲特等奬

二水山區餓猴為患，林俊陸返鄉種咖啡抗猴，「打猴咖啡」今獲特等奬。（記者顏宏駿攝）

2017-11-22 14:10

〔記者顏宏駿／二水報導〕彰化縣二水鄉八卦山脈，台灣彌猴聚集經常侵擾農田，果農苦不堪言，「佳嬰公司」董事長林俊陸，中年返鄉從農，苦思「打猴策略」，他發現家鄉非常適合種咖啡，而猴子不吃咖啡豆，他帶頭種植咖啡並開產銷班推廣，日前他的咖啡獲得「彰化咖啡評鑑會」特等獎，民眾都稱這是特等奬的「打猴咖啡」。

林俊陸率領的「二水咖啡產銷班」日前參加彰化市農會舉辦的「彰化咖啡評鑑會」，從35支參賽隊伍中脫穎而出，班員囊括冠、亞軍，也就是「特等獎」、「金牌獎」，「打猴咖啡」一舉擦亮二水出產好咖啡的名號。

產銷班長林俊陸早年離鄉，在台北創立「佳嬰公司」經營婦幼用品生產及進口業務，事業做得有聲有色，7年前他將台北的事業交給兒子經營，自己回到二水老家從農。

他自稱是「咖啡痴」，面對自家1公頃的農田，只想到種咖啡，他以企業經營的理念，帶進咖啡產業，從選種、種植、洗豆、烘豆都研究透徹，在技術穩定後開設產銷班。

在種植的過程中，他發現八卦山脈地區屬於礫石土層，非常適合咖啡種植，其次，山區有上百隻台灣彌猴出沒，經常獵食農民的收成，許多農民收入大減，卻苦無治猴方法，但他發現猴子並不吃咖啡豆，於是大力鼓吹農民種咖啡抗猴。

短短7年，當地咖啡的種植面積從1公頃飆升到10公頃，彌猴數量也有增無減，但咖啡農從未受害，農民笑稱「如果大家都種咖啡，包準讓猴群么巴肚」，「打猴咖啡」名聲不脛而走。

這次「打猴咖啡」鍍金鍍銀，讓許多農民對於種植咖啡更躍躍欲試，活躍於八卦山脈的猴群們恐怕不知，將來真的會「巴肚」么么』。

二水山區餓猴為患，林俊陸返鄉種咖啡抗猴，「打猴咖啡」今獲特等奬。（記者顏宏駿攝）