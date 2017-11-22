寶島時代村將熄燈 員工籠罩低氣壓

草屯鎮「寶島時代村」前晚公告將於年底結束營業，震驚各界。（記者佟振國攝）

2017-11-22 14:09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮「寶島時代村」前晚突在臉書粉絲頁公告將於今年底結束營業，或盼有意者接手，震驚各界，「寶島時代村」昨天休館，今天恢復正常營運，遊客未見大幅波動，但內部則是籠罩低氣壓，許多員工憂心未來生計將成問題，希望能繼續經營或順利有人接手。

以台灣早期懷舊復古主題的草屯鎮「寶島時代村」，曾創試營運期間10天10萬遊客盛況，2012年6月30日正式營運，並舉辦董事長江欽良與小潘潘的婚禮，場面盛大，僅相隔5年，卻將吹起熄燈號，若無人接手，將於今年12月31日結束營業。

目前村內共有73間店面，其中員工44人，若加上外包合作廠商、攤商共有180人，一旦年底「寶島時代村」真的關門，生計將受到影響，不少員工是從營運就做到今天，月入2萬多元．卻是穩定的收入，面臨中高齡就業，大家真的很擔心。

也有員工相信老闆會做好「寶島時代村」的善後，不管是找人接手或結束營業，畢竟牽涉快200人的生計問題，期盼這件事有好的結果。

家住苗栗的柯姓遊客得知「寶島時代村」將歇業，今天特別與家人首次造訪，認為對年長遊客又少了一個可以憶兒時的地方，覺得可惜。