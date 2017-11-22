Google使用者報告 前三關鍵字有「如何讓女人高潮」

Google今天公布2017年台灣「使用者搜尋行為報告」，發現高達84%的台灣民眾每天都會使用Google搜尋引擎解決問題，甚至有29%的民眾認為生活中無法缺少Google搜尋，可以發現台灣人對Google搜尋引擎高度的依賴。示意圖，與新聞無關。（美聯社）

2017-11-22 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕Google今天公布2017年台灣「使用者搜尋行為報告」，發現高達84%的台灣民眾每天都會使用Google搜尋引擎解決問題，甚至有29%的民眾認為生活中無法缺少Google搜尋，可以發現台灣人對Google搜尋引擎高度的依賴；從過去5年資料統計顯示，關於身體健康的資訊最為熱搜。

綜合媒體報導，Google與益普索市場研究（Ipsos）進行的2017年台灣「使用者搜尋行為報告」，分享關於台灣民眾對於Google搜尋服務的認知以及有趣的搜尋行為；例如經常使用「怎麼」與「如何」兩個關鍵字詞，進一步搜尋解決個人問題。

Google報告中提到，其中關於「怎麼」關鍵字組合中最常被搜尋的前10名，大多數與消除身體身體不適症狀有關，例如：「胃痛怎麼辦」、「頭痛怎麼辦」、「中暑怎麼辦」等；另外關於「如何」關鍵字組合中最常被搜尋的前10名，大多偏向關於自我實踐的目標，例如：「如何減肥」、「如何懷孕」、「如何讓女人高潮」以及獲取資訊或學習新知，包括「如何報稅」以及「如何學好英文」。

綜合媒體報導，這份報告訪問對象從16歲到54歲、每個月至少會上網一次、居住地點包括北、中、南、東部的台灣使用者，以及曾於過去一年購買美妝、食品、科技、汽車、金融、通訊與教育類的產品，每位訪者進行30分鐘的線上訪談，總共訪問2000位民眾。

Google與益普索市場研究（Ipsos）進行的2017年台灣「使用者搜尋行為報告」，分享關於台灣民眾對於Google搜尋服務的認知以及有趣的搜尋行為；例如經常使用「怎麼」與「如何」兩個關鍵字詞，進一步搜尋 解決個人問題。（圖擷取自Google台灣官方部落格專頁）

其中關於「怎麼」關鍵字組合中最常被搜尋的前10名，大多數與消除身體身體不適症狀有關，例如：「胃痛怎麼辦」、「頭痛怎麼 辦」、「中暑怎麼辦」等。（圖擷取自Google台灣官方部落格專頁）