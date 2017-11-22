北捷拚增業外收入 改裝展演空間今起開放租用

2017-11-22 13:56

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運公司為拓展業外收入，把鄰近台北捷運雙連站的台北捷運行政大樓，從今天起開放展演場地租用，透過改裝位於地下一樓、活動空間達46坪的「捷韻國際廳」，可開放各類型展演活動，一般民眾、企業團體、公司行號都可申請租借。

台北捷運公司表示，行政大樓B1捷韻國際廳經歷約55天的空間大改造，將原先為多功能會議廳的捷韻國際廳，改裝為專業演藝展演場地，擁有180個階梯式座位、專業舞臺燈光、電動舞臺布幕、投影機及投影銀幕等完善硬體設備；簡單大方的木紋舞臺，搭配全白平臺式鋼琴，顯得清新典雅，非常適合舉辦各類型展演活動。

北捷說明，B1捷韻國際廳改裝後，舉辦音樂藝文、小型舞臺劇等文化表演，或是記者會、見面會、音樂班發表會、舞蹈比賽、頒獎典禮、教育訓練及會議研討等各式不同類型展演活動都相當適合。

租用價格方面，捷韻國際廳以時段租用為主，上午8時30分至12時30分，租借辦活動費用為5000元、下午１時30分至5時30分為5000元及晚間6時至10時則要收費6000元，共分為3個租借時段，價格相較週邊類似場地已相對優惠，若租借用途是作為排練場所，僅作為排練使用，非任何型式演出或包含觀眾活動，則各時段的收費以半價計。

北捷也說，台北捷運行政大樓位於捷運雙連站與中山站站間，於臺北捷運行政大樓B1層，雙連站步行約5分鐘，或是中山站步行約10分鐘即可抵達，交通非常便利。