醫病》貧血多年忽暈倒排黑便 檢查發現小腸出問題

小腸內視鏡影像下，發現患者空腸處血管顯露且出血（左圖箭頭處）（醫院提供）

2017-11-22 13:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名70歲婦人長期有貧血病，因身體沒有特別不適，並未就醫，最近因排出大量黑便還暈倒送往醫院檢查，經診斷發現婦人的血紅素過低，經醫師以單氣囊輔助小腸鏡檢查，才診斷出小腸末端迴盲瓣處有潰瘍出血，服用潰瘍藥物後解決排黑便問題，血色素也逐漸回升到正常範圍，追蹤一年治癒貧血問題。

新竹馬偕紀念醫院胃腸肝膽內科醫師吳政輝解釋，雖然小腸疾患佔消化道疾病不到10%，小腸出血也只佔消化道出血原因5%左右，但當發生胃鏡與大腸鏡都無法確診的消化道病灶時，還是必須安排患者接受小腸鏡檢查。

吳政輝表示，成人小腸長6至7公尺，分十二指腸、空腸和迴腸三部份，長約1至1.8公尺的胃鏡或大腸鏡只檢查得到部分小腸，無法到達小腸深部。

傳統檢查小腸方式只能依症狀搭配推進式小腸鏡、放射線科腹部電腦斷層、小腸鋇劑血管攝影，或核醫的胃腸道紅血球掃描等，有時甚至得採剖腹術中腸鏡探查才能找出病灶，但手術有可能帶來其他併發症，因此小腸若發生疾病，診斷治療都很困難。

吳政輝指出，過去竹苗地區並沒有醫療院所有小腸內視鏡檢查設備，須轉送醫學中心檢查，為提供民眾完整的消化道系統照護，新竹馬偕前年底率先引進醫學中心等級的單氣囊輔助小腸內視鏡檢查設備，至今已成功為近15位患者診治小腸病例，大大造福小腸疾病患者。