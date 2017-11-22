醫病》藍心湄網路分享甲狀腺細針穿刺檢查 病友左右為難

甲狀腺超音波電腦輔助系統協助分析，擷取結節特徵，提供客觀的良惡性診斷依據。（記者湯世名攝）

2017-11-22 13:30

〔記者湯世名／彰化報導〕48歲的柯小姐，10年前健康檢查時發現脖子兩邊都有甲狀腺結節，一開始沒什麼症狀，但3年前覺得長結節的地方悶悶的有點痛，赴彰化基督教醫院檢查發現結節變大，醫院以甲狀腺超音波電腦輔助系統協助分析，擷取結節特徵，提供客觀的良惡性診斷依據，手術切除右邊的甲狀腺，術後狀況良好，持續追蹤中。

鹿港基督教醫院院長杜思德指出，平均每4至5名成年人就有1人有甲狀腺結節，是最常見的甲狀腺疾病，由於甲狀腺結節通常不會自行消失，應該定期追蹤有沒有變大或是鈣化等變化。

彰基內分泌暨新陳代謝科主治醫師王舒儀則說，甲狀腺結節有5%是惡性的甲狀腺癌，但有些結節無法明確辨認是良性或惡性，需做進一步的細針穿刺檢查，藝人藍心湄日前即在臉書分享自己做甲狀腺細針穿刺檢查的影片，讓許多人為了要不要進行侵入性的細針穿刺，或是像柯小姐一樣，要不要進一步切除甲狀腺左右為難，常可以感受到病人的焦慮。

王舒儀也說，由於甲狀腺癌女性比例較高，門診中常有女性患者被診斷為甲狀腺癌，另一半四處打聽、上網蒐集資料，有時反而獲得不正確的訊息，更加提心吊膽。其實相較其他癌症，甲狀腺癌治癒率高，預後也較佳。一旦發現甲狀腺結節最重要的是持續追蹤，有些患者會因為掛號門診、安排檢查、看報告，嫌多次跑醫院麻煩又花時間而不去追蹤，很可能忽略甲狀腺結節的變化。

甲狀腺結節利用超音波影像診斷，近來也有甲狀腺超音波電腦輔助系統作為輔助工具，在超音波影像上圈選出結節的大小，便可擷取結節特徵，並且讓超音波黑白影像變成彩色的，更方便醫師判讀，由於無侵入性，也便於患者作為長期追蹤的新選擇。