資訊工程師轉行務農 種水果也養雞鴨

陳章信的果園也養雞丶鴨。（記者羅欣貞翻攝）

2017-11-22 13:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕47歲的屏東縣高樹鄉果農陳章信，5年前辭去工程師一職返鄉種紅龍果與蜜棗，紅龍果以網室栽種，草生栽培管理，申請有機認證，果園養雞、鴨吃草也吃昆蟲，果實碩大甜美，上市常被訂購一空。

「這些掛在樹上的紅龍果其實都被訂走了」，陳章信說，吃過的人都會回流訂購，其實已經不夠賣了，有人問他「怎麼還把一些果摘掉呢？」，因為他堅持一枝條只留一果，如果長不好的，還要摘除，以免影響其他果實的生長。

原在北部擔任資訊業工程師也是主管的陳章信，5年前帶著妻子回到鄉下種田，他說，因為家中長輩需要人照顧，身為獨子的他更需負起責任，家裏有1.5公頃的蜜棗園，和原本3分地的菜園，陳章信把菜園改種紅龍果，而且以少見方式搭網室栽種。

他說，用網室可以避免鄰田污染的風險，為此他還申請到有機認證，網室的好處，可以減少病蟲害發生，果實不用再套袋，以草生栽培種薄荷草，還養了雞、鴨吃昆蟲，果園不但「有機」，還真「有雞」，雞和鴨會聯手咬紅龍果，所以控制果實的高度，讓牠們咬不到。

他說，除了住家以外，翠綠清爽的果園是第2個家，有時半夜起來，還會到果園巡視一番，和妻子搬個桌椅在果園中間看星空、聊天，這種田間生活是都市人無法享受的。

紅龍果產期在6月到11月間，今年氣候較熱，可能延長到12月，一年有8收，不用燈照，完全自然來花熟成，9分熟才採收，回購率頗高，陳章信相信，種出好品質而且健康安全，消費者滿意，收入也增加，比在城市工作更開心。