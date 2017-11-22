承諾更加遠離白海豚 台電離岸風電2期初審通過

2017-11-22 13:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕被認為影響白海豚及鳥類生態之虞的「離岸風力發電第二期計畫」今於環保署進行專案小組第二次審查，開發單位台電主動提出遠離白海豚棲地至4.2公里，環團缺席會議之下，專案小組初步做出「建議通過」的結論，不過後續台電需進行相關修正補充，再提送環評大會。

首次專案小組初審時，台電提出離岸最近5.8公里、離白海豚1.5公里，被質疑影響白海豚及鳥類，這次審查調整增加距離為離岸最近9.7公里、離白海豚棲地4.2公里，規模也從120支風機、總裝置容量900MW，縮減成108支風機，總裝置容量720MW。

今日會議環團並未出席發言，選擇於凱道前抗議，指控部分風電開發案，不是在白海豚棲地內，就是緊鄰白海豚棲地，對面臨滅絕的白海豚雪上加霜，他們並在白海豚娃娃上面滴紅墨水，呼籲政府不要把綠電變成血色電力。

中華鯨豚協會提到，噪音對白海豚會是個問題，因此要求統一下修施工時噪音限值，會議主席環保署副署長詹順貴則表示，未來在環評大會時會確認統一噪音限值，甚至更敏感地區可能會更嚴格。有環評委員則要求台電應該就更廣面向來評估，風力發電整體對生態的相關影響。

經過討論，最後專案小組裁定此案建議通過，不過要求台電必須遵守遠離白海豚的承諾，後續也必須再針對鳥類遷徙狀況進行調查，並且施工營運期間要對鯨豚生態做調查，並且日落前2小時不得啟動新設風機打樁作業等。