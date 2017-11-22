全台監測 基隆連降18年的酸雨

基隆市是全台酸雨監測第1名，已經連續18年達到酸雨標準。（記者林欣漢攝）

2017-11-22 13:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕根據中央氣象局資料，基隆市是全台酸雨監測第1名，基隆氣象站主任湯舜然表示，基隆是東北季風等鋒面會先到達的地區，且雨水豐沛，落到地面的懸浮微粒較多，基本上全台都是偏酸性，「基隆位在鋒面前緣，反應較強烈。」

雨水酸鹼度ＰＨ值小於5為酸雨，氣象局統計從1999年開始，基隆市已經連續18年達到酸雨標準，今年1到10月降雨酸鹼值也未大於5過，全都呈現酸雨狀態，平均值4.5。

湯舜然表示，大氣中偏酸性的懸浮微粒或其他細小物質與水結合，ＰＨ值就會呈現偏酸性，東北季風、颱風等天氣系統，多少會帶來懸浮微粒或其他空氣中有污染的物質，基本上，全台的雨水酸鹼度都是偏酸性，基隆是因為位在鋒面、雨水先到達的地區，酸性反應較強，基隆的ＰＨ值大致都在4到5間，每年僅有1到2次，會出現3.6、3.7等4以下較酸的情況。

基隆廖國棟皮膚科診所醫師邱婉婷表示，若雨水太酸會破壞皮膚保護膜，使皮膚變得敏感、發癢，更嚴重會發炎、脫皮，基隆常常是東北季風最先到達的地區，懸浮微粒等污染物也較多，導致全身性過敏性皮膚炎，異位性皮膚炎、氣喘比例也較高，提醒民眾下雨要撐傘、戴帽子，戴口罩防過敏原，定期清理床單、被套防止塵蟎孳生。