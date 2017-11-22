免費做癌篩 他抽中轎車送老婆

吳吉峯全家人一起領車。（記者張聰秋攝）

2017-11-22 13:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕2萬分之1！彰化縣和美鎮民吳吉峯，今年參加彰化縣衛生局舉辦「防癌篩檢送禮券、健康把車開回家」活動，免費接受糞便潛血檢查，拿到1張抽獎券，憑這張抽獎券，在2萬595張抽獎券中「萬中選一」，幸運抽中唯一獎項、市值60萬元的全新轎車，吳家全家5口今天出面領獎。

彰化縣衛生局舉辦「防癌篩檢送禮券、健康把車開回家」活動，鼓勵和美、線西、伸港鄉民做免費的健康檢查。（記者張聰秋攝）

吳吉峯說，沒想到會那麼幸運，受到幸運之神眷顧，如願圓了想買車給老婆開的夢。

披上汽車得主紅彩帶的吳吉峯親自試車。（記者張聰秋攝）

這項贈車抽獎活動，日前在律品法律地政聯合事務所律師蕭宗民見證下抽出得獎人，衛生局保健科長姚玉津打電話向吳吉峯報喜，吳吉峯一度當成詐騙集團不予理會，隔天，半信半疑自己再打電話到衛生局查詢，確認自己真的是防癌篩檢抽獎活動的幸運得主，喜從天降，一家人開心好幾天。

吳吉峯載縣長魏明谷試車。（記者張聰秋攝）

衛生局長葉彥伯說，抽獎活動經費來自台中火力發電廠撥付的促協金，該筆費用今年首創以健康回饋機制，實質用在和美鎮、線西鄉、伸港鄉鄉民身上，活動期間這3鄉鎮鄉民共2萬595人次參加篩檢，發出禮劵1萬2267張，其中，子宮頸抹片檢查8059人、乳房X光攝影檢查3210人、糞便潛血檢查5885人、口腔黏膜檢查3441人，比起去年（105年）同期分別提升17.6%、7.6%、8.5%、14.7%。

和美鎮民吳吉峯（左2）做免費癌篩抽中全新轎車。（記者張聰秋攝）

葉彥伯說，鄉民做1項癌篩拿到1張抽獎券，多數人同時做4項拿到4張抽獎券，吳吉峯只做1項用1張抽獎券就抽中轎車，十分幸運。

今天，縣長魏明谷為吳吉峯披上中獎彩帶，送上轎車鑰匙，吳吉峯坐上駕駛座，發動引擎，宣告成為轎車車主，魏明谷說，明年相同經費，擬把抽獎獎品改為電動機車，10台或20台，讓和美、線西、伸港這3鄉鎮居民實際受惠。魏明谷說，癌篩目的希望早發現、早治療，彰化縣預防醫療保健做得好，民眾壽命越來越長，女性平均壽命83歲全國排名第3，男性平均壽命76歲全國排名第7，男生少了女生7歲，男生養生該加油囉！