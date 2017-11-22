參加喪禮竟走上黃泉路 停斜坡車突下滑輾斃婦人

春陽村龍山巷為長斜坡，白色休旅車停在左前方路口的空地，向下滑動後連撞人、車。（記者佟振國攝）

2017-11-22 13:20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉邱姓男子昨夜開車搭載4名友人，前往春陽部落的喪家弔唁，邱男將白色休旅車停在斜坡後5人陸續下車，車輛突然向下滑動，導致正在車後方的59歲何姓婦人被撞個正著，頭部受創，送醫急救仍告不治，死因與意外發生原因今由檢警進一步相驗調查。

警方調查，邱男與4名教友昨晚7時30分許，開車到春陽部落第1班龍山巷，參加1名教友的彌撒儀式，將休旅車停在陡坡的空地後熄火下車，其餘4人也陸續下車，邱男下車後發現車鑰匙未拔，隨即站在駕駛座車門外，將身體探進車內欲拔鑰匙，車子卻在此時向後滑動。

已經走到車後方的59歲何姓婦人反應不及被車輛撞擊倒地，頭、胸疑遭車輛輾過，車輛滑行約10餘公尺後撞上停在民宅旁的紅色轎車才停住，附近居民聽到撞擊聲響外出查看，見何女倒在車旁，失去意識，鮮血不斷從右耳流出，趕緊通報仁愛消防分隊送台中榮總埔里分院急救。

院方表示，何女約在晚間8時20分到院，但已無生命跡象，除右耳不斷流血，頭、臉部也有多處開放性傷口，急救後仍告不治。

檢警上午進行死者相驗，確認顱內出血、氣胸致死，初步確認意外當時車子的手剎車有拉起，但排檔桿位在D檔，訊後將邱姓男子依過失致死函送法辦，至於意外發生原因及是否機件故障，檢警還要進一步調查。

同行教友也感慨何婦好端端參加教友的喪禮，沒想到卻也走上黃泉路，讓人難以接受；紅色轎車才剛買約4個月，無端挨撞還鬧出人命，也讓主人在臉書PO文大呼無奈。