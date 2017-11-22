大學招生專業化 今年首批有清大等17校設招專辦

2017-11-22 13:16

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動大學招生專業化，今年首批補助17校設立「招生專業辦公室」，明年開始進行招生專業化工作，包括清大、交大、中山、東華、北醫等校，龍頭大學台大因篩選倍率未達5成、未被納入，教育部高教司副司長朱俊彰今天說明，現制是各院系自己挑選學生，明年將會由學校的招專辦主責，訂出客觀標準提供給學生和家長參照，目標是110年各大學原則都要設招專辦，否則會影響該校申請入學招生名額的多寡。

立法院教育委員會今天審查教育部明年度預算案，高教司司長李彥儀表示，因應未來申請入學參採多元學習歷程，因此推動大學招生專業化，設立專業招生辦公室，今年已核定17個學校，明年20到25校，從倍率篩選較多的學校優先推動，學校有必要設一群固定招生的人，以分析不同系所招生特色、未來產業和社會期待、低收入學生扶助、學生生涯發展等等。

高教司副司長朱俊彰表示，今年17個招生專業辦公室，教育部挑選甄選比率高的學校，再考量學校所在位置及辦學性質，選出包括清大、交大、中山大學、東華大學、北醫等，這對大學的招生模式有很大的改變，招生辦必須要有一批專責人員，量化方面幫系所作分析，例如英文系的甄選學生是否有特殊表現等作初步篩選，去年選出英檢成績、今年表現如何，作為是否繼續使用英檢作篩選工具。

另進行質化分析，朱俊彰舉資訊系為例說明，何謂資訊能力好？招專辦須與系所討論，列出審查尺規客觀標準，是否要考學生能寫一二個程式，高中必須修過什麼課程、成績排比須多少等等所需達到的標準，有了客觀的尺規，公告後方便讓學生準備，對學生和家長和學系都好。教育部補助每所學校一年150萬元到250萬元，今年先編3千萬元，明年再編7千萬元，110年原則納入各校，是否設有招專辦，亦將牽動未來各校可獲申請入學名額的多寡。