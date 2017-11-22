花博后里園區花艷館上梁 盼獲「金質獎」殊榮

2017-11-22 13:14

〔記者張軒哲／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會進入倒數365天，后里馬場園區永久型展覽館「花豔館」，今日舉行上梁典禮，預計明年8月底完工。市長林佳龍表示，工程注意施工安全及品質之際，也全力以公共工程最高榮譽「金質獎」為目標；另外，后里居民則企盼「花豔館」在花博會結束後能不定期辦展，才能持續帶動地方觀光。

林佳龍主持花豔館上梁典禮，后里區代理區長張大春、市議員陳本添、立委洪慈庸、市議員陳清龍、翁美春、張瀞分等服務處代表及多位地方里長等人共同祈福。

「花艷館」斥資7.93億元打造，是花博會主要展館之一，規劃為地上二層樓，分為「蘭花生態型溫室」及「一般商業展覽空間」兩大展覽空間，大小圓展館型態提供不同類型的展示空間，結合戶外展演舞台規劃，藉由國際間的交流，促進國內花卉產業的整體價值。

林佳龍指出，花博規劃7個展覽館，以「場地借用」理念，讓後花博時期還能繼續使用，市府已爭取到舉辦2020世界蘭花展覽會，展館即可拿來運用，平常則可做為花卉、園藝、農業或一般商業展覽使用。而花博7個展覽館，其中5個將「現地保存」，另外2個則「異地保存」，以長期發展角度來規劃，各有其用途，讓花博成為推動台中重大建設的機會。

陳本添說，后里居民期待花博會期間與結束之後，皆能促進地方繁榮，「花豔館」除了注意施工安全，未來花博會結束之後能妥善維護，定期舉辦不同主題展覽，才能發揮最大功效。