遠航重光度假村BOT案 資金不足、工程嚴重落後

遠航集團投資的重光度假村BOT案，傳因資金未到位工程進度嚴重落後。（記者劉禹慶攝）

2017-11-22 13:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近日甫引進新機飛航台中、馬公航線的遠東航空，相關企業樺澎開發股份有限公司在澎湖興建的重光度假村BOT案，卻傳出因「資金」嚴重不足，進度明顯落後，澎湖縣政府表示12月10日將是關鍵期，決定是否續建或解約。

原本是亂葬崗及垃圾場的馬公重光草蓆仔尾，規劃興建的重光度假村，占地約4.5公頃，南側為觀音亭海濱遊憩區，是澎湖花火節時最好的觀賞點；東北側則連接海洋瀉湖，未來將是旅館別具特色海水泳池。全案將投資18億元，未來將規劃興建地上2~4層、355個房間數，包括143間擁有私人庭院的頂級VILLA客房，並打造專屬的澎湖水上教堂。

澎湖縣政府與樺澎開發股份有限公司，在104年1月30日簽約，於定約4年內完工，105年6月21日取得建築執照，故完工期限可至108年1月29日。履約保證金1千萬，但因樺澎公司融資疑義提付仲裁，兩次仲裁時間分別為106年8月24日及9月25日，尚未完成融資，因資金未到位，工程進度嚴重落後。

依據樺澎公司提報的工程預定時程表推算，截至11月14日需完成該工項66.6％，但澎湖縣政府11月10日至工地檢視，該公司僅完成5％，澎湖縣政府已要求發文改善，原本樺澎回覆11月16日大型機具全面進駐，卻又跳票，澎湖縣政府已開出12月10日最後通牒，將是決定是否續建或停建的關鍵期，若確定停建，將依照合約終止契約或依促參法接管。

工程告示牌完工日期在11月27日，但澎湖縣政府表示履約至108年1月29日。（記者劉禹慶攝）