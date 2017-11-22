胡麻季登場 台南府會合力讚聲宣傳

台南胡麻文化季登場，市政府聯合西定、安定及善化農會等單位大力宣傳。現場展示各式麻油料理香噴噴。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-22 13:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 南市胡麻種植面積占全國85%，其中西港、安定及善化等3區「2017臺南胡麻季農業產業文化活動」今天開幕〈香噴噴〉上菜，代理市長李孟諺與農會、民代合力讚聲宣傳。

李孟諺幽默說，現代人追求飲食健康，農會與農民合作產製的胡麻油品質有保證之外，尤其正值冬季吃麻油補身，（強健體魄）也是創造家庭幸福來源。

農業局長許漢卿表示，南市今年第2期胡麻申報種稙面積為1872公頃，預估產量為1863公噸，而農會輔導農民種植高品質的「台南1號」胡麻籽種植契作，採收後並做農藥殘留檢測，這種對土地及胡麻作物的相對「友善耕作關係」，也間接保障「健康、安全、美味」的消費訴求。

今年系列活動，11月25日在善化區農會廣場、12月2日在安定區公所西側停車場及12月9-10日在西港區農會後營倉庫；包括胡麻榨油體驗DIY、芝麻創意料理競賽、田園路跑、胡麻料理品嚐等。

為了讓民眾認識胡麻生長環境及田園美景，市府也邀民眾至台1線、市道178及173等胡麻主要產區沿線觀賞胡麻花、看農民在田間割捆胡麻、摃胡麻籽及篩胡麻籽等，或到農會的麻油加工廠參觀榨油的製作過程，一同體驗胡麻產業人文特色。

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