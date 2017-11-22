彰化客運鹿港乘車處 要搬家了

彰化客運鹿港乘車點即將搬家，已經掛起布條宣傳。（記者劉曉欣攝）

2017-11-22 13:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕看過來！彰化客運鹿港乘車處即將要搬家了，將從目前的復興路，搬到相距250公尺的正興路，也就是鹿港體育場入口斜對面，未來搭車更方便！

彰化客運表示，目前的乘車處位於交通瓶頸的路口，乘客上下車時，容易造成來往車輛不便，因此，決定搬到正興路，也就是新的承租地，正興路的道路較寬，對於乘客上下車也比較安全，預計在11月底或是12月初，正式遷到新的乘車地點。

由於彰客正在裝修的新乘車地點，門口就有劃設收費汽車停車格，鹿港鎮公所建設觀光課長許弘華表示，將會把彰客乘車點門口的停車格取消，以避免影響大客車上下車的交通安全。

彰客鹿港乘車點即將搬家一事，已經掛起布條宣傳，不少民眾都大聲叫好，認為「早就該搬家了」！因為現在的乘車點，往往大客車停靠路邊要讓乘客上車，停在大客車後方的車輛都是動彈不得，只能等候，但遇到假日或是交通尖鋒期間，根本就是交通大打結，大客車與機汽車、行人爭道情況，險象環生，預計搬到的新地點，道路寬度夠，行車視線好，對整體交通都有幫助。

而彰客鹿港線除了是鹿港居民對外的大眾運輸系統以外，同時也有「台灣好行」路線，串連高鐵台中站、彰化火車站與彰濱工業區鹿港區的觀光工廠，假日熱門時段一位難求，也是許多國內外背包客到鹿港交通工具的首選。