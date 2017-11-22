社頭「蕭一半」變「蕭2成」 原因是…

社頭户政所，展出文物民眾得以一窺蕭姓人口的演變。（記者顏宏駿攝）

2017-11-22 12:52

〔記者顏宏駿／社頭報導〕彰化縣社頭鄉是全台蕭姓人口最多的鄉鎮，「社頭蕭一半」成為地方俗諺，但你知道嗎？現在蕭姓人口在社頭僅佔2成2，最主要原因是現代講究婚姻平權，不再冠夫姓，女性蕭姓人口大減。

蕭姓一直以來就是社頭鄉的第一大姓，追本溯源，得從清朝時代蕭氏先祖從中國橫渡黑水溝，定居嘉義笨港再到社頭，再從社頭當地開枝散葉。

社頭戶政事務所主任江吉民說，「社頭蕭一半」從清朝以來地庄頭就有此說法，日治時期開始有正式的戶口登記，當時蕭姓佔全鄉人口數的五成。

江吉民表示，其實社頭蕭姓人口，半世紀以來就一直維持在一萬人左右，民國60年代，社頭織襪業興起，外來人口不斷移入，稀釋了蕭氏的人口佔比，今年10月25日，他們做最新蕭氏人口統計為9千600多人，目前社頭鄉總人口數為4萬3千200多人，等於是「社頭蕭2成2」。

江吉民強調，影響蕭姓人口最鉅的是「冠夫姓」，以前台灣有冠夫姓的習慣，女子嫁來蕭家，蕭姓人口就增加，現在講究男女平權，女子不再蕭氏夫姓，所以蕭姓人口大減。

社頭戶政事務所3樓，目前正舉行「穿越歷史，見古知往」文物展，民眾得以一窺蕭姓的變化滄桑，也可一探台灣戶藉登記的演變，展出時間一直到12月1日。