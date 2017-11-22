愛吃Q 腸粉？阿基師：加了有毒的添加物

福容大飯店行政總主廚阿基師分享經驗，提到有位顧客曾抱怨腸粉皮不Ｑ，他重做一份新的，卻是加了有毒的添加物，藉此教育顧客正確的食安觀念。（記者賴筱桐攝）

2017-11-22 12:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局今天舉行餐飲業者通過衛生分級輔導成果發表會，邀請福容大飯店行政總主廚阿基師分享經驗。阿基師回想，有顧客曾當著他的面，不客氣地抱怨腸粉皮不Q，他立刻回廚房重做一份新的端上桌，客人吃了說：「這個口感才對。」當下他卻告知，「這是加了有毒的添加物」，顧客聽完連忙道歉。阿基師感慨表示，「台灣人的食安觀念有待改正」。

阿基師指出，從事餐飲業邁入45個年頭，食材追溯來源是非常重要的環節，餐飲從業人員身為第一線品管者，必須選用經國家單位認證的供應商，雖然這對店家採購造成極大壓力，但他要求員工先試吃，確認沒問題才提供消費者，這是義務，也是負責任的態度。

阿基師回憶說，曾有顧客抱怨店內腸粉皮不Q，他重做一份後，客人稱讚「這個口感才對」，卻沒想到口感Q軟的粉皮，是因為有毒添加物造成的效果，當下他教育顧客正確的觀念，獲得諒解。阿基師表示，台灣人的味蕾已經被養出問題，食安觀念必須重新建立、改正，因為錯誤的觀念會影響家人及親朋好友。

阿基師談到，過去餐飲業較注重店內用餐的環境食品衛生，卻忽略外帶的衛生問題，因此他教育外場服務人員，主動告知客人打包後的食物，應在保存期限內食用完畢，食用前應充份加熱，避免食物變質，吃出問題。

衛生局副局長許朝程表示，市府今年委託社團法人中華食品安全管制系統發展協會及台灣食品安全管理協會，輔導660家餐飲業者進行食品安全衛生自主管理，其中619家通過衛生分級輔導，包括528家獲頒「優級」、91家得到「良級」，不合格的業者將持續輔導稽查。