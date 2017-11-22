公費流感疫苗已用近9成 剩下不多要打要快！

2017-11-22 12:35

〔記者林惠琴／台北報導〕天氣轉涼，秋冬是流感好發季節，衛福部疾管署副署長羅一鈞今日表示，今年採購600萬劑公費流感疫苗，已用掉近9成、約537萬劑，只剩下63萬劑，預計12月中下旬會全數用畢，提醒符合資格的民眾，接種要儘速，以免向隅。

羅一鈞指出，目前學齡前幼童應該接種公費流感疫苗的人數約110萬名，但迄今施打率不到5成。由於流感疫情通常於農曆春節前達到高峰，而幼童是感染流感的高危險群，加上接種流感疫苗後約需2週才會產生保護力，因此呼籲家長要盡快帶家中寶貝打疫苗。

羅一鈞說明，若家中幼童為6個月以上、未滿8歲，且首次接種流感疫苗，建議接種2劑，因為第1劑保護力僅約4、5成，打完第2劑可達到7、8成，兩劑要間隔4週；如曾接種流感疫苗，則是再接種1劑即可。目前公費流感疫苗的幼兒劑型剩下約9萬劑，部分施打踴躍的縣市陸續將成人劑型拆半供應，估計整體使用足夠。

羅一鈞也提醒，部分家長對於流感疫苗有錯誤迷思，包含打了更容易感冒、國產比較差等，均為不正確的觀念，提醒避免家中寶貝受到流感病毒侵襲，仍要趕快接種流感疫苗為宜。

今日疾管署長周志浩前往台北市立萬華幼兒園，進行學齡前幼童流感疫苗接種宣導，帶領小朋友們變身防疫超人齊跳健康特攻操，象徵接種流感疫苗一同抵抗流感病毒侵襲。