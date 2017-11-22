要打請快！ 南投公費流感疫苗只剩5千劑

2017-11-22 12:36

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府今年採購流感疫苗數量達13萬6600劑，平均每4人就有1人可以接種，迄今日為止，公費流感疫苗施打率已達9成5，疫苗僅剩5000劑左右，縣府呼籲符合公費流感疫苗接種資格的人，要打就要快，不然，打完就沒了﹗

一般而言，每年年底至翌年3月是流感高峰期，今日是二十四節氣中的「小雪」，但仍是陽光普照，絲毫感受不到冬天寒意，更遑論出現流感疫情，使得民眾施打意願普遍相對降低，以致各縣市疫苗也罕見地出現「滯銷」現象，相較之下，南投僅剩5000劑左右，更顯得「難能可貴」。

南投縣府衛生局分析表示，今年不分公、私立醫院，包括南投、南基、竹山秀傳、埔基、埔榮等縣內各大醫院，均配合深入社區宣導醫療保健常識，並讓民眾不用到醫院也可施打疫苗，甚至在法定50歲以上、18歲以下的公費施打對象以外，還擴及長照居家服務員與低收入戶的創舉，也大幅提高民眾接種意願。

衛生局說，流感疫苗施打後，2週才會產生抗體，在東北季風一波波南下，可預見天氣會漸漸變冷，社會大眾更應慎防流感來襲，此時可說是施打的好時機，全縣可提供接種流感疫苗的醫療院所包括各鄉鎮市衛生所在內，總共有104家，相關資料民眾可上該局官網查詢。