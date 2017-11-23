留洋台灣囝仔思念家鄉 發現台灣的日常才是最美風景

菜市場中平凡的魚販，卻也是海外游子心中最美麗的回憶。（圖片由Cindy Yang Art授權使用）

2017-11-23 10:46

〔影音新聞／綜合報導〕近年來越來越多人發現台灣的美，不論是自然風景還是人情味，都足以成為台灣人心中最驕傲的一部分。不過台灣的美還有海外遊子最懷念的，就是台灣生活的日常風景。現正就讀加州藝術學院動畫系的楊子新（Cindy Yang），曾經是個非常崇洋的孩子，幾乎不曾好好觀察台灣生活周遭的景象。到了國外念書後，才格外想念台灣的一切，在創作動畫作品時重新發現了台灣特色，並把台灣的生活文化融入作品中，也得到了國際上的認同及肯定。

枝仔冰 Popsicle from Cindy Yang on Vimeo.

▲楊子新創作的「枝仔冰」，融入了許多台灣的在地特色，也讓他下定決心要好好重新觀察台灣。

▲台灣超市的情景。（圖片由Cindy Yang Art授權使用）

▲郵局中充滿了來辦事的人群。（圖片由Cindy Yang Art授權使用）

▲台灣日常生活的名場景，上下班時的機車陣。（圖片由Cindy Yang Art授權使用）

這次他趁暑假回台灣，仔細觀察了台灣各式各樣可愛又美麗的日常風景，隨處可見的早餐店、菜市場的魚販、路邊的發財車攤販，楊子新把這些平凡又令人喜愛的景象透過速寫記錄下來，並正集資出版成冊，要讓更多人看見台灣的美。