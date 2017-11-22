創意生活展台中登場 給家更多可能

2017-11-22 12:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市首案社會住宅將於今年底完工，市府與IKEA宜家家居合作，即日起至12月17日在市民廣場舉辦「給家更多可能」創意生活展，打造10間3至7坪的居家空間，包括居家咖啡館、22K族的第一個家、全民會客室等，讓民眾親身體驗生活中的更多可能。

IKEA副行銷經理吳語涵表示，這次與台中市政府合作，除了響應市府推動「社會住宅共好計畫」，在人人負擔得起在前提下，融入環境共生、社會福利、青年創業、鄰里關係等議題，針對不同主題、不同對象，打造不一樣的居家空間。

創意生活展規劃10間3至7坪的居家空間，其中，居家咖啡館設想屋主是一位單身青年創業族，在2.7坪大的空間結合咖啡廳與住宅，並善用可移動的戶外家具，將空間延伸出去。22K族的第一個家以多功能家具、層板、壁架及家飾小物，為小資粉領族打造溫馨的家。

愛書人的夢幻之家則設想一對愛書成癡的伴侶，打造以閱讀為中心的共居生活，運用結合烹飪、工作與閱讀的多功能檯面，以書架層板創造微型工作站，滿足生活中的種種機能。全民會客室則以系統層架、多功能長桌與座椅，可以辦公也能聚會，營造開放的鄰里空間。

創意生活展展期至12月17日，展期間還有拍照打卡抽大獎、假日免費點心招待及創意手作體驗等活動。