新營區防災避難收容處所看板 社團捐贈揭牌

2017-11-22 12:22
南市南瀛國際工商經營研究社（IMC）捐贈避難收容處所指示看板，今日揭牌儀式，透過圖資看板，引導民眾迅速且安全進行避難逃生。（圖由新營區公所提供）
〔記者王涵平／台南報導〕新營區公所結合地方企業民間社團協力災防，南市南瀛國際工商經營研究社（IMC）捐贈避難收容處所指示看板，今日揭牌儀式，透過圖資看板，引導民眾迅速且安全進行避難逃生。
新營區長張睿民感謝南瀛IMC熱心捐贈，新營區尚有7處防災避難收容所指示看板未設置，希望南瀛IMC或各界社會企業團體資源挹注，讓新營區的防災避難收容處所指示看板設施更臻完善，建構更完整防救災體系。
張睿民表示，政府資源有限，民間力量無窮，為整合社會資源，區公所與轄內旅宿業者共同簽訂避難收容處所支援協定、臺南市飛狼山岳搜救協會簽訂災害防救支援協定、結合新營區行善團致贈低收入戶防災背包及獨居老人家防災民生儲備物資後，再度結合南瀛IMC捐贈設置轄內防災避難收容處所看板，強化防災資訊設施。
南市災害防救辦公室執行秘書侯俊彥稱讚新營區公所製作防災避難收容處所指示看板，結合在地文化特色及美食小吃標示於防災看板內，並由民間企業捐贈，公私協力攜手防災工作，將看板放置於民眾出入頻繁地方，更容易傳遞災防訊息。
南瀛IMC社長李敏妃表示，南瀛IMC由工商界人士組成，宗旨為支持社會福利事業等，近年投入社會關懷公益，為地方盡一份心力。下屆社長陳惠蕙表達明年繼續捐贈，讓地區防災設施更加周延。