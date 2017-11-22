頭城石空古道登山口前拓寬案 遲無著落

頭城鎮外澳里石空古道登山口前的約200公尺的道路，由寬僅約50公分的擋土牆構成，道路旁有種植蔬果，農民爭取將道路拓寬案，卻遲無下文。（記者林敬倫攝）

2017-11-22 12:45

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城鎮外澳里石空古道登山口前的約200公尺道路，由寬僅約50公分的擋土牆構成，道路旁有種植蔬果，農民爭取將道路拓寬案，至少讓小貨車能出入運送農作，但該案頭城鎮公所因經費問題遲無規劃遭到質疑；鎮公所回應，如果相關單位能協助解決用地跟經費問題，絕對會配合規劃。

石空古道全長約2.6公里，沿途有多座土地公廟，沿著古道繼續往上越過太合山陵線，可與坪林古道銜接，通往新北市雙溪鄉，古道前的道路，路寬約50公分，進出只能步行，由於道路沿著鐵軌，道路2旁種植不少蔬果，農民為了載運農作，也為了通行安全，長年爭取道路拓寬。

該案延宕多年，今年4月鎮公所責成農經課提出規劃案，但該案在經費及用地問題上遲無著落；外澳里長石錫煌說，道路鄰近鐵路非常危險，加上農民有運送農作的需求，拓寬勢在必行，且只要好好規劃，配合石空古道也能夠促進地方發展。

立委陳歐珀今辦理會勘，他指出，將透過觀光局、縣政府等相關單位，爭取經費讓道路拓寬，讓車輛可以通行，也希望鎮公所能盡快提出規劃案。

鎮公所表示，經過預估，該案的建設經費大約300萬元，相關權責單位能協助，如果能爭取到經費，土地也能無償提供，公所配合提出相關計畫絕對沒有問題。