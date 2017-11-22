婚宴白吃女自稱黨員 時代力量再發3點聲明回應

最近被網路臉書社團《爆料公社》爆出，一名吳姓婦人大鬧婚宴，不僅白吃白喝，被抓包後現場怒飆髒話，臨走前還將婚宴的氣球和喜餅拿走。（圖擷取自臉書）

2017-11-22 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕最近被網路臉書社團《爆料公社》爆出，一名吳姓婦人大鬧婚宴，不僅白吃白喝，被抓包後現場怒飆髒話，臨走前還將婚宴的氣球和喜餅拿走。這名吳女還自稱是時代力量的黨工，卻被時代力量桃園黨部3點聲明打臉，但目前沒有對吳女有任何的提告計畫。

吳女曾在臉書上自稱是時代力量黨工，擔任時代力量全球總召，明年要代表時代力量參選桃園縣議員，但說法全被時代力量駁斥。

時代力量桃園黨部發出聲明指出，吳女並非本黨黨員也不是工作人員，吳女曾到桃園黨部以紙本申請入黨，當時僅收取吳女的申請書並告知將進行審核，但要退款給她時，吳女卻立即跑走，所以吳女並未通過黨員申請的審核，也無發給黨證。

關於吳女自稱是時代力量桃園縣議員候選人的說法，時代力量說，吳女臉書上個人資訊皆為她本人編輯，桃園黨部員工曾用通訊軟體LINE請她撤下未果，請大家協助澄清，避免再造成混淆。

最後，目前時代力量沒有對吳女的提告計畫，時代力量表示，政黨在各種社群媒體的影響力及聲量，已經遠遠大於個人意見呈現，應該足夠證實事情的原貌，除非有所必要，否則不會透過訴訟途徑，避免有濫用司法資源之嫌。

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