婚宴白吃白喝女 網友肉搜該女自稱時力議員參選人

2017-11-22 11:28

〔記者謝武雄／桃園報導〕柯姓網友在臉書「爆料公社」爆料，一名婦人闖入別人婚宴會場試圖白吃白喝，最後被抓包還大爆粗口，離開時還將婚宴的氣球與喜餅帶走，讓人傻眼，經網友肉搜後發現這名吳姓婦人自稱是時代力量黨主席黃國昌助理，還聲稱將代表時代力量參加桃市議員；時代力量桃園市黨部則發出聲明，指稱吳小姐並未在黨部任何部門工作，市黨部為開放空間，歡迎民眾來坐坐。

網友將影片PO上YouTube，只見該吳姓婦人被抓包後，開始對女主持人飆髒話「不要拉我啦！X你媽的，給我去」，女子在吼鬧後，聽到飯店要報警處理，竟惱羞成怒，朝男服務員潑果汁，後不忘抓起椅子上的氣球與喜餅一邊罵髒話一邊閃人，讓現場人員全都傻眼。

時代力量桃園黨部也在今天於臉書澄清表示「經網友來訊詢問及告知，有位吳小姐（臉書頭貼為在桃園黨部之照片）自稱為時代力量黨團員工，桃園黨部在此說明，黨部為開放空間，只要是開放時間都歡迎大家來坐坐，不過，吳小姐並未在本黨任何部門工作，特此說明。」

未料吳姓婦人於又留言聲稱「本人直屬時代力量立院黨主席助理」，其他網友看了也好無言，還有網友搓「請黨主席出來開記者會說明吧！這麼重大的事情，比詐騙集團被送出大陸還嚴重了」，網友說「吳小姐打著時代力量去招搖撞騙，還去他人婚禮鬧場，何不開個澄清會呢！說明證明她真的不是你們的黨工，或者是否要對她提告」，連「苦主」婚禮新娘的哥哥也不爽留言，「我管妳是不是，妳來鬧我妹婚禮是什麼意思」，要吳女說清楚。