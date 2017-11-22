醫病》傷口小、復原快！ 達文西手臂重建心臟血管

2017-11-22 10:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕年近六十的林先生在科技公司擔任主管，平時工作壓力極大，且有多年高血壓、高血脂及糖尿病史，但狀況控制良好，今年9月做健康檢查時發現冠狀動脈有嚴重硬化、狹窄可能後，經台北慈濟醫院進一步心導管檢查，診斷為冠狀動脈心臟病。

心臟內科醫師判斷支架置放具高度風險且療效不佳，由心臟血管外科醫師張燕、羅崇祐聯手運用第四代達文西手術系統為他進行微創冠狀動脈繞道手術，患者兩週後出院。

張燕說，「冠狀動脈心臟病（又稱冠心病）」多年來位居我國十大死因之一，起因是冠狀動脈內腔產生慢性硬化斑塊，使血管內腔發生狹窄或阻塞，導致含氧血無法通過冠狀動脈到達心肌，造成心臟缺氧而產生心絞痛或心臟衰竭等症狀。

張燕說，傳統冠狀動脈繞道手術對高齡者、骨質疏鬆患者、糖尿病患者而言較具危險性，病人不僅要休養數個月，日常活動還會受到許多限制，但透過達文西機械手臂，則無需鋸開胸骨，恢復效果大幅提升。

林姓病患接受達文西系統的微創冠狀動脈繞道手術，手術當天，心臟外科團隊先以內視鏡取下前臂橈動脈，再以達文西機械手臂取下胸腔左側內乳動脈，接著在左胸壁切開約10公分的微創傷口，透過3D的放大視野，及小巧靈活的機械手臂，輕易地從微創切口置入所取下的血管，縫合成新血管，完成手術。由於傷口小，病人疼痛感降低、感染機率減少，術後恢復快。林先生術後第2天即脫離呼吸器，第3天轉入普通病房，兩週後出院。