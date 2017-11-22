苗市「義工」里長 徐國樟驟世

苗栗市嘉盛里里長徐國樟（中），昨晚過世，享年56歲，圖為他於當選時，與母親徐陳美珠（右）合照。（資料照，記者張勳騰攝）

2017-11-22 10:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市嘉盛里長徐國樟，捐出里長事務費及選票補助款，用以照顧里內弱勢及鄉親服務，樂當嘉盛里的義工，但他日前突然腦幹出血，經醫院搶救仍無力回天，昨天晚間過世，享年56歲，地方不勝唏噓。

徐國樟於民國74年擔任公務員，歷任村幹事、苗栗市公所課員及市代會組員，102年6月申請退休。他在擔任公職期間，發現許多弱勢團體孤苦無依，也不知道社會資源如何申請，因而投入本屆嘉盛里長選舉，並提出捐出里長所得照顧里內弱勢的政見。

他首度參選即當選，並兌現與鄉親承諾，於去年12月，成立「嘉盛鄉親愛心基金專戶」，將選舉時所得的選票補助款4萬5240元，及每月4萬5千元里長事務費捐入專戶。

徐國樟曾說，「國家養我，把里長的4年薪水，捐出來做公益，回饋地方，是天經地義。」徐的母親徐陳美珠為鄰長，妻子蔡杏蓉為國小退休校長，3人多年來，也齊心努力，為鄉親服務。

徐國樟於18日下午突然腦幹出血，緊急送往衛福部苗栗醫院，再轉送童綜合醫院，經多日救治，仍無力回天，昨天晚間由救護車送回家中，地方不勝唏噓；苗栗市長邱炳坤等人今天上午也前往致哀慰問。