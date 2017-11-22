沒有理由不給刺的刺青店 曾混黑道的老闆原則超級多

刺青在現代已轉變為一種藝術形式，許多人也為了趕流行而刺青，但如果刺青師要你說一個刺青的理由，而且你說不出來就不刺呢?（記者胡姿霞攝）

2017-11-22 15:44

〔影音新聞／綜合報導〕隨著刺青逐漸轉變為流行文化，許多人都會為了趕流行而在身上刺喜歡的圖案。但如果到了刺青店，老闆卻要你說一個刺青的理由，不然不給刺，你會怎麼辦呢？西門町有一家特殊的刺青店，老闆陳凱弟是客人眼中的怪咖，刺青前一定要告訴他一個他認同的理由，不然他不刺。雖然他有著這樣奇怪的規矩，多年來憑著純熟技巧和紋身理念，反而累積許多忠實顧客。

▲陳凱弟在西門町開業的刺青店，沒有他認可的理由，是絕對不會幫客人刺青的。（記者胡姿霞攝）

凱弟自己的身上也有許多刺青，回憶起刺青的契機，他很直率的說: 「小時候感覺流氓很帥，想當流氓，而流氓身上都有刺青，所以我也要刺。」原來，凱弟曾經也年少輕狂，與朋友犯下不少錯事，為此也付出代價入獄服刑。25歲出獄後，社會變遷太大，前途一片茫茫，所幸有母親的支持，讓他堅持走回人生正軌。凱弟想起年輕氣盛時，因為混幫派而因緣際會向刺青師學藝，於是決定用這唯一的手藝開店，重新開始人生。

▲回到社會後，為了下定決心重回人生正軌，因此請朋友在自己背上刺下鳳凰，期許自己浴火重生。（胡姿霞 攝影）

重新回到社會的路當然不容易，刺青業在他脫離社會之後已經有了巨大的轉變，不論是價值觀、流行風格還有客群都已經不再是他當年的樣貌，除了手藝外幾乎都要重頭學起。面對這樣的挫折，凱弟也多次曾想過要重操舊業，但支持他撐下的去的除了固執之外，還有他一位罹癌過世的刺青師朋友。這位朋友熱愛刺青，罹癌之後不管治療多痛苦，一上刺青台就像恢復健康一樣，直到過世前都仍想著刺青，而他的許多朋友們甚至直到他離世才知道他罹癌。這個朋友熱愛刺青的心情深深地打動了凱弟，讓他認為不能如此地輕易放棄，才咬牙堅持下去，直到現在累積了許多的忠實客戶。

因為不平凡的過去，讓凱弟認為刺青不應該只是趕流行的產物，這個一輩子的印記應該要想得非常清楚後才來刺，而不是因為一時興起。曾經有一個客人，拿了一張寫著「螢」字的紙來，指定就要刺這個字，而且字體一定要一模一樣。在凱弟的追問之下，才知道原來這是這位客人姊姊的簽名，而姊姊已經過世了。

▲客人堅持要刺的「螢」字。（陳凱弟 提供）

這件事之後，讓凱弟發現了刺青師的價值，就是會在無形中介入他人的生命，並把客人的想法或部分人生具象化。如果有人只是為了刺青而刺青，他總是禮貌地拒絕：「對不起，請不要找我。」凱弟決心不要讓刺青只是個洗不掉的圖案，每個刺青都應該有它的特殊意義，這樣對於刺青的堅持也讓他找到比當流氓更帥氣的模樣。