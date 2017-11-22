女亂入婚宴白吃白喝 自稱時代力量黨工遭打臉

臉書社團《爆料公社》最近一名網友指出，在桃園一場婚宴中，出現一名不認識的吳姓婦女亂入「白吃白喝」。（圖擷取自YouTube）

2017-11-22 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕最近臉書社團《爆料公社》一名網友指出，在桃園一場婚宴中，出現一名不認識的吳姓婦女亂入「白吃白喝」，被人要求離開時，還怒罵髒話，最後將喜宴會場的氣球和喜餅一併帶走，事後吳女被網友發現，她自稱是時代力量黨工。對此，時代力量回應，吳女並未在本黨任何部門工作。

一名網友在《爆料公社》上PO 出的影片顯示，吳女擅自闖入入別人婚宴會場，吳女被發現不在宴客名單後，竟然向女主持人飆髒話：「不要拉我啦！X你媽的，給我去！」吳女在大吵大鬧後，聽聞飯店要報警處理，就憤怒拿果汁潑向男服務生，最後拿起椅子上的氣球與喜餅後閃人。

有網友在PTT上爆料，指吳女是時代力量黨工，吳女也自稱是時代力量全球總召，明年要代表時代力量參選桃園縣議員，隨即遭時代力量桃園黨部打臉。時代力量桃園黨部發表聲明指出，吳女臉書頭貼為在桃園黨部之照片，並自稱為時代力量黨團員工，黨部為開放空間，只要是開放時間都歡迎大家來坐，但吳女並未在本黨任何部門工作。

吳女仍然在時代力量聲明文下留言：「本人直屬時代力量立院黨主席助理」，立即遭到網友調侃，「我除了佩服妳，找不到形容詞了」、「黨證拍出來看看啊，有圖有真相」、「光是『全球總召』這個頭銜，還會相信我也是佩服」、「吳小姐應該現在半夜邊吃喜餅邊笑笑滑FB」。還有疑似新娘哥哥表示，「我管妳是不是，妳來鬧我妹婚禮是什麼意思。」

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