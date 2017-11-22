醫病》顧好洗腎患者生命線 透析瘻管落實照護三步驟

2017-11-22 09:22

〔記者王俊忠／台南報導〕以血液透析方式洗腎的患者需長期經由瘻管（俗稱手筋）洗腎，而瘻管是由手術將動脈與靜脈血管接合，提供病人長期洗腎的血管通路。奇美醫院提醒這類洗腎患者注意瘻管照護，避免損壞與重建，該院在103年到105年為患者平均重建率僅0.1％，比全國平均值0.26%還低。

奇美醫院血液透析室護理長黃惠暄表示，洗腎瘻管一般是指把手臂上橈動脈與頭靜脈以手術接合，讓動脈大血壓把頭靜脈沖大，使頭靜脈能成為洗腎時插針一進一出的血液循環透析瘻管，是一種自體瘻管；但如果身上可用的自體瘻管都損壞無法使用，必須改用人工瘻管，顯示自體瘻管的照護相當重要。

黃惠暄說，自體瘻管無法使用時可找另條靜脈重新建立，造成瘻管損壞、重建原因，可能是病人本身血管狀況不佳、易堵塞或對瘻管照護知識缺失、醫療院所對病人瘻管照護不足，導致需重新造管或植管。

黃惠暄說，奇美醫院落實照護患者瘻管有3步驟，1是洗前重評估，在透析前進行瘻管3大功能評估，包括（1）視：皮膚完整性、針孔癒合情形、（2）觸：瘻管分布走向、深淺及彈性、（3）聽：瘻管內震顫音強弱，103年到105年奇美醫院瘻管感染率達到0%；2是洗中重安全，做到透析安全滴血不漏；3為洗後重照護，應用多元化衛教資訊如衛教手冊、圖像教學、瘻管訓練輔具等提升病人及照顧者對瘻管照護能力。

奇美醫院指出，為提升透析品質、延長透析病人壽命，瘻管衍生的問題是洗腎病人必須面對的課題，該院護理人員除了對透析品質維護外，對瘻管照護更是不遺餘力，因為只有良好透析瘻管，才能讓患者安全走過每個血液透析的日子。