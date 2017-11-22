她亂入婚宴吃喝還大鬧 新郎回憶：她一直盯著我看...

亂入婚宴的婦女在被抓包之後，暴怒潑灑柳橙汁、砸桌牌，最後離去時則不忘抓起椅子上的氣球和喜餅。（圖擷取自YouTube）

2017-11-22 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕桃園一對新人日前在喜宴會館宴客時，突然遭到一位不認識的婦女亂入，不請自來的她在被抓包之後，不僅暴怒爆粗口，還潑灑柳橙汁、砸桌牌，最後離去時則不忘抓起椅子上的氣球和喜餅，過程全都被拍了下來，遭鬧場的新郎回憶起當時狀況，還是覺得一陣莫名奇妙。

有網友在臉書社團「爆料公社」指出，這名婦人闖入別人婚宴會場，直接坐在「尊爵同事」的桌位試圖白吃白喝，但招待核對名單時，發現這名婦人並不在列，派人前往確認。結果這名婦人直接對女主持人飆髒話：「不要拉我啦！X你媽的！」，一旁男招待險些衝上前，被其他人攔住。最後該婦人聽見飯店要報警，便惱羞成怒地朝一旁男服務員潑果汁，還丟飛桌牌砸人，最後則是不忘抓起椅子上的氣球與喜餅閃人。

根據《三立新聞》報導，遭鬧場的新郎表示，當時該位婦人帶著鴨舌帽，然後一直在他旁邊，但是只要跟她對到眼的時候，她就一直對他微笑，但是當時真的想不起來她到底是哪一位賓客。新郎表示，當時招待眼見此狀況確實有比較激動，有想說如果真的不行就是叫警察，但是這位婦人後來還有跑到新娘休息室去叫囂。

而飯店對於處理「這類賓客」也有一定的防範措施，福容飯店公關陳奕筑表示，會維持一個出入口、一個宴會廳主場，以防親朋好友有包錯紅包跑錯場的狀況發生。

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