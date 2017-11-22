客人打包牛排遭拒 憤而PO網卻被罵翻

蔡姓網友吃不完牛排想打包，店家卻不同意，引發爭執。（圖取自爆廢公社臉書）

2017-11-22 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕蔡姓網友到台中一間牛排館吃飯，含服務費共花了790元，但他牛排吃不完想打包，店家卻不同意，雙方爭辯了許久，店家才同意，但僅給他一個塑膠袋裝，讓他相當不滿，憤而上《爆廢公社》爆料，沒想到蔡男卻反被網友們打臉。

蔡男指出，在店裡點了1份20盎司牛排和1份牛肉絲炒麵，加服務費總共790多元，其他免費餐點也只吃了1碗沙拉、2片半塊土司和1碗湯，最後牛排吃不完，希望店家可以打包卻被拒絕，他相當不滿向店家說「所以我吃不完不能帶回家繼續吃，然後放在店裡讓你回收嗎？一定是倒掉嘛！那你為什麼不讓我帶回去吃？」最後店家才同意讓他帶走。

但店家卻只給他一個塑膠袋，還丟給他要他自己裝，蔡男認為有付服務費，還被丟塑膠袋自己包牛排，對此相當不滿，將過程PO上《爆廢公社》。這篇PO文引起網友討論，不少網友留言指有沙拉吧的牛排店通常就是不能讓人打包，也有網友PO出該店的菜單，上面已有註明「沙拉吧及排餐限店內使用，謝絕打包，請酌量使用」，店家已事先告知，最後還讓蔡男打包，店家根本沒有錯。

菜單上已註明「沙拉吧及排餐限店內使用，謝絕打包，請酌量使用」。（圖取自爆廢公社臉書）

蔡男的牛排吃不完。（圖取自爆廢公社臉書）