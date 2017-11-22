11/22 各報重點新聞一覽

公平會昨公告針對美國高通案的處分書及三名委員的不同意見書。（資料照）

2017-11-22 06:35

自由時報

高通案 以和解談判為上策

公平會昨靜悄悄把高通案處分書及三名反對裁罰委員提出的不同意見書公告上網，有學者看了處分書，直言是「三分證據講七分話」，有些疑問並沒有被釐清就很快做成處分；學者質疑，以委員魏杏芳詳細比較美中韓三國開罰高通的立論基礎與重點，是各有不同，公平會裁罰明顯「COPY」韓國，韓國重罰高通是為了三星，那台灣公平會為了誰？卻犧牲了半導體代工、網通產業等龐大商機，甚至不利消費者權益。

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獵雷艦案 軍方今公布首波懲處名單

針對海軍獵雷艦案，蔡英文總統昨約見國防部長馮世寬，除聽取最新處理的簡報外，也做出儘速公布軍中懲處名單、涉弊絕不寬貸及明快處理合約等三點裁示。知情人士說，總統提到的「明快」，就是希望軍方能儘快與慶富造船解除合約關係，避免後續的紛擾，軍方預計今日下午公布第一階段的懲處名單。

詳見獵雷艦案 軍方今公布首波懲處名單。

少年欠債文被轉PO 闖高中砍按讚學生

新北市17歲周姓少年，日前在臉書PO文向17歲林少追討7萬5000元債務，就讀醒吾高中的陳少對這篇「討債文」按讚、還分享該則貼文，林少覺得欠債就已經不光彩，還被人在網路廣為宣揚，讓他顏面盡失，因此引發殺機；前晚9時許，林少夥同5名友人持刀械混進新北市醒吾高中，砍傷陳少及另名李姓同學後逃逸，警方6小時內逮到人，訊後依殺人未遂罪嫌將6人移送少年法庭與新北地檢署偵辦。

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蘋果日報

「砰砰」噴火煙 經國號空中故障

經國號戰機上演空中驚魂記！空軍新竹基地昨早進行營區開放前預演，一架編號1428號的經國號單座戰機，在進行單機性能飛行表演後、準備返航降落時，左發動機竟發出2次巨大聲響，隨後冒出黑煙，所幸駕駛畢世全少校處理得宜，平安降落。空軍之後拆開發動機檢查，未發現鳥類羽毛等異物、發動機未受損，排除鳥擊，現正朝油氣系統及相關電腦控制系統檢測，要找出問題所在。

海象差搜救難 幻象飛官失聯16天

飛官何子雨上尉駕駛的幻象2000-5單座戰機，本月7日晚上6時43分於基隆北北東90浬處雷達光點消失，失聯迄今已第16天，仍未尋獲。軍方派遣空軍各型機123架次、海軍各型艦76艘次搜索；海巡署也共出動41艘艦、船、艇協助搜救。軍方官員昨說，海軍已完成殘骸分布定位與海床3D繪圖，目前正進行水下打撈業務展開招標程序。

聯合報

蔡總統約見馮世寬...獵雷艦案 走向解約

海軍獵雷艦案爭議不斷，蔡英文總統昨天下午三時約見國防部長馮世寬，明確做出三點裁示，包括要求國防部盡速公布懲處名單，並配合調查，若涉弊絕不寬貸，以及依專業評估，明快處理後續合約事宜，確保國家利益。

北韓再列挺恐國 川普出手為了什麼...

美國總統川普宣布將北韓重新列入支持恐怖主義國家名單，並預告財政部將對北韓制定進一步的制裁措施。國務卿提勒森表示，這是原本「施壓動員」的一部分，有助於勸阻第三方支持北韓，美國仍希望透過外交解決北韓問題。

中國時報

獵雷艦案！美商洛馬不玩了 蔡要軍方速懲處

獵雷艦案風暴持續，根據國防部最新報告，負責獵雷艦戰系設計與安裝的美商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）覆函海軍，由於迄今僅自慶富公司收到部分款項，已要求其合作下游廠商全面停工。海軍評估，在洛馬停止戰系設計，並要求其合作廠商全面停工下，慶富已無法執行獵雷艦案。預料海軍將與慶富解約。

逾2.6萬人連署酒駕鞭刑！唐鳳不表態 賴揆強調台灣重人權

酒駕累犯實施鞭刑在國發會「公共政策網路參與平台」（提點子）引發熱議，附議數達26774，政務委員唐鳳將在12月1日召開協作會議。外界關切唐鳳立場，她表示，主持協作會議她會保持中立，不會表態，在政策確定後，她才會表達看法。不過，行政院長賴清德昨日受訪時，他強調社會上對此保留意見較多。