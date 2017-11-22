傍晚變天轉溼涼！北台灣降溫剩17度

今天氣溫下降，北台灣有短暫雨的情形。（資料照）

2017-11-22 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天受到華南雲雨區東移、東北季風影響，北台灣會有短暫雨的情況，中南部地區則天氣穩定，僅有山區有降雨的情形，不過到了傍晚後，中部地區和南部山區也會轉為局部短暫雨的天氣。

氣象局表示，今天清晨受到華南雲雨區東移影響，苗栗以北地區有短暫雨，下午起東北季風逐漸增強，北部及東半部地區逐漸轉為濕涼有短暫雨的天氣，但中南部白天天氣穩定，傍晚之後中部地區及南部山區也將逐漸轉為有局部短暫雨的天氣。

溫度方面，白天高溫北部及宜蘭約21至24度，花蓮、台東約26至28度，中南部約27至29度，不過早晚溫差大，入夜後北台灣低溫將下降至17度左右，其他地區低溫在18至21度間。

週六開始冷空氣減弱，但仍受華南雲雨區東移的影響，各地氣溫回暖有限，各地皆會有短暫雨的情況。下週一開始，各地氣溫相對週末回升，水氣也較週末減少，各地大致上為多雲到晴的天氣。

受到東北季風影響，下午起至晚間台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8到10級強陣風，海面風浪也將逐漸增大。

今天雲嘉南、高屏及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為良好至普通等級。

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）