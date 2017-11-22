護理師女友幫病患剃毛 男友竟批無恥要她辭職

2017-11-22 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕有名警察到臉書《靠北女友》上抱怨護理師女友，竟批評女友在病患手術前協助剔除患者下體陰毛的工作「無恥」，聲稱要女友辭掉工作，用之前工作存的錢買房子登記在他名下，貸款平分負擔，這說法引發許多網友痛批可笑，也有許多網友質疑「憑什麼女生工作的錢拿去付頭期款房子要登記你名下」？

這名自稱是警察的網友在《靠北女友》表示，先前想探班，不過到醫院時其他護理師表示，他女友正在幫患者做「術前準備」，雖然對方表示女友正在工作希望他別打擾，但這名網友還是偷偷跑去看，結果看到女友正在幫一名男子剃下體的毛，且那男的還勃起，這讓他無法接受，還聲稱「女友曾跟我說過我是他初戀，所以我也沒強迫他跟我＊床，結果他居然跟一個男的剃下體毛」，之後他在女友下班時還追問「難不成你在醫院說工作其實都是跟一些醫師患者家屬做＊吧」。

這名網友還表示，希望女方辭掉工作，不准再做這麼「無恥」的工作，還提議拿之前工作的錢買間房子，由女方付頭期款，之後的貸款兩人均分，房子則登記在他名下，結婚後女方則在家裡帶小孩照顧他父母就好。

不過這項提議顯然未被接受，因為網友表示，沒想到女方居然與他冷戰，讓他想是否應該放棄護理師女友，改跟另一個曖昧的對象交往比較好，因為曖昧的對象是「工作比較單純」的作業員，且凡事以他意見為主。

這番說法隨即引發大批網友砲轟，質疑如果女方都辭職了哪來的錢繳後面的房貸，且「為什麼要幫你照顧你爸媽？爸媽是你的不是她的」，也有不少人就護理師的角度質疑，原來護理師替病人做術前準備是很無恥的事情呀，並解釋「有些病人沒有自己剃過下體的毛，沒剃乾淨會容易導致術後感染的機率，所以我們會幫他們剃，男病人有自然的生理反應也不是他願意的啊！他也會感到尷尬啊！若你覺得護理是個無恥的工作！就保祐你以後不要生大病！不會有護理師替你換大便的！」，也有不少人建議原PO的女友應趕快將這名警察放生。