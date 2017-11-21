清水寺前枋溪舊河道現身 文化界疾呼：不要蓋

清水寺前枋溪舊河道因施工重見天日，文化團體爭取恢復舊河道原貌。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-21 22:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南中西區清水寺前枋溪舊河道，因工程而「被開蓋」，重現世人眼前，原路面整修工程要以水泥覆面，經地方呼籲保留河道面貌，市府決定先以移動式格柵覆蓋，避免影響通行，同時確認該地下渠目前是雨水下水道功能，有恢復保留舊河道面貌的可能性，文化景觀設計待從長計議。

清水寺前枋溪，雖已沒入地下渠道，但依稀可見舊河道曲徑，紅磚堆疊與潺潺水流，驗證昔日「清水寺街」「清水町」的地名由來，文化界盼望「不要蓋」，活歷史說府城故事，又可創造文化景觀財。

水利局表示，原本路面整修後將以水泥面覆住，經市府相關單位協商後，決定「終極目標拿掉溝蓋」，並且確認目前該條排水渠功能是雨水下水道，復舊河道面貌可能性很大，可以融入歷史文化教育場域。

不過，水利局也表示，由於渠道仍有周遭生活廢水排入，雖然可見清清水流，但在民生廢水排放高峰時略聞到異味，再加上路面整修完後必要復原，以免造成巷道通行不便又有坑洞危險，因此暫以移動式格柵覆蓋，民眾仍可隱見「水流聲」，至於未來如何保留及文化景觀設計，以及兼顧人車安全，尚待相關單位慎重研商。

另1條位中西區的西羅殿南河港舊河道保留議題，排水道現況較複雜，水利局將動用探測儀器進入洞內「偵測查溝」，以釐清有無阻礙再思考對策。