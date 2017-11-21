保健》長期盯3C眼袋又大又垂 當心林同學變林老師

醫師鄭森隆指林姓經理眼袋下垂又大（右圖），經手術拉提，恢復年輕（左圖）。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-21 22:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕小心過度使用3C讓你眼袋變大，加速老化！50歲的林姓科技公司經理上班看電腦、下班也不停滑手機，眼袋又大又垂，導致淚溝明顯，上眼皮也嚴重下垂到看不到雙眼皮，看起來像六十多、七十歲老翁，開同學會被誤認是老師，經拉提手術才恢復年輕神采、變自信，也不敢過度用眼了。

中山附醫整形外科主任鄭森隆指出，眼袋問題大多發生在四十至六十歲，是老化、疲勞、遺傳、失眠、營養缺乏造成，現代人看3C過度，眼周肌肉長期緊繃，造成鬆馳，會更加惡化，現在求診患者也增加。

眼袋形成是眼睛下方的眼輪匝肌包覆脂肪，因皮膚、肌肉和筋膜鬆馳，造成眼袋膨出、下垂，使人顯得蒼老、疲憊、眼睛無神。

林姓經理今年七月求診改善，鄭森隆為他進行拉提手術，並把眼袋內脂肪切除，填補凹陷的淚溝，五天後拆線，兩週後顯現效果，眼袋不見了、眼皮不再下垂，魚尾也改善了，找回年輕與自信。

鄭森隆也提醒，雖然眼袋與老化、遺傳有關，但維持良好的生活習慣更重要，避免熬夜、疲勞、抽菸，並且做好防曬、營養均衡，用眼不要過度，要適度休息，才是維持年輕之道。