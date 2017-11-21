機組葉片價格如賓士車 台電自行研發省1/2經費

大潭五號機的氣渦輪機葉片正進行除鏽。（記者林菁樺攝）

2017-11-21 22:17

〔記者林菁樺／台北報導〕因應每年夏天尖峰用電，台電供電斤斤計較、全力發電，時序走入秋冬後，機組則面臨歲修高峰期，台電電力修護處需要細細檢查各項零件，確保機組沒問題、再上工!另外，台電也成立葉片再生工廠，靠著自行研究，相關成本可省下二分之一!

台電大型機組從五月二十日之後，必須停止歲修，以因應夏季尖峰用電，因此十月進入秋冬後，機組需要好好「休息檢查」。

台電表示，占全台供電系統十一%的大潭電廠，近日有兩部機組輪番維修，一號機進行系統性大修，五號機汽渦輪機也定期檢查，大潭電廠說明，歲修會依據機組運轉的時數，進行不同等級修護工作!

台電舉例，歲修時需將轉子、葉片這些耐溫超過一千度的零件一一卸除、詳加檢查，因為葉片屬金屬材質，高溫會造成結構改變，進而影響運轉效率，嚴重還可能造成損壞。

大潭電廠廠長郭天合笑稱，「葉片就如同賓士車的價格」，每片要價上百萬元，估算光是一根轉子造價逾十億元，因此台電修護處十年前也成立葉片再生工廠，從95到105年共自行生產17364片葉片，如果以大潭一號機估算，台電共省下近一億元經費。

台電指出，卸下的葉片會經過X光檢查，確認損壞處，並以焊補方式維修，讓葉片恢復應有強度，再送回電廠回裝，避免葉片金屬結構破壞，影響機組運轉!