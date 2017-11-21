世界級劇院3D光雕秀 明晚衛武營精彩登場（圖輯）

衛武營明晚推世界級劇院3D光雕秀。（記者張忠義攝）

2017-11-21 21:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大衛武營國家藝術文化中心明起一連5天，以衛武營長228米、高30米建物，推出亞洲最大劇院3D光雕秀，演繹高雄城市的發展，高市兒童合唱團演唱「歡樂頌」，光彩奪目、虛實交錯，震撼力十足，展現世界級的藝術饗宴。

衛武營國家藝術文化中心已於上個月底完工，籌備處以「榕樹下的記憶」為主題，推出「影音光雕的狂想」，今晚彩排吸引大批民眾圍觀，場面熱鬧滾滾，明由文化部長鄭麗君、高雄市長陳菊共同為活動揭開序幕。

光雕秀內容從大樹的記憶開始，演繹高雄城市的發展，從漁港到大都市，還能看見85大樓，穿梭衛武營的前世今生，從過去的軍事基地，轉變為國家藝術文化中心，到如今在綠樹環繞下，民眾欣賞國際藝術表演，成為亞洲藝術文化的新綠洲。

值得一提的是，整個演出結合音樂、舞蹈與戲劇等表演藝術，重頭戲由高市兒童合唱團現場演唱「歡樂頌」，學童拿著音符舞動，展現熱情活力，搭配五彩繽紛的光雕投影，虛實交錯演出精彩。

營運推動小組主辦的2017衛武營藝術祭活動，明起也推出「秋老虎音樂祭」，邀請多個國內、外知名樂團，包括金曲唱將吳昊恩、日本WASABI、韓國COREYAH等樂團，演出世界各地的新音樂。

籌備處表示，明起一連5天，每晚7、8、9時整點演出三場，由於空拍機會影響演出，現場禁止空拍機進入空域，請民眾能夠配合，歡迎民眾共襄盛舉。

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）

衛武營光雕秀。（記者張忠義攝）