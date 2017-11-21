「輸人不輸陣」 南市成功國中創意藝陣優等第1名

台南市成功國中什家將獲得台南市傳統藝術比賽創意藝陣國中組優等第1名。（成功國中提供）

2017-11-21 21:29

［記者劉婉君／台南報導］台南市成功國中全校只有117名學生，雖然人數不多，但新成立的什家將第一次參加比賽，就在台南市傳統藝術比賽中，拿下創意藝陣國中組優等第1名。

成功國中什家將傳承「全台首團─白龍庵如意增壽堂」什家將的精髓，由教練群陳東明、吳雅卿、楊明祐指導，目前20多名團員中，除了1年級學生在就讀北區大光國小時即奠定武術基礎，國2、國3學生今年才開始接觸。成功國中校長楊敦州表示，白龍庵如意增壽堂有專屬臉譜彩繪，且每次出陣之前都要齋戒數日，學生們雖然未嚴格要求茹素，但比賽當天，所有團員天未亮就必須先到學校開臉，著裝完成後，全都莊嚴肅穆地坐在椅子上等待出場，不能嬉鬧，以示對扮演神將的尊重。

楊敦州說，成功國中與大成國中、大光國小共同傳承台灣傳統藝陣文化，並融入表演藝術的元素，學生們利用假日與課後時間練習，從蹲馬步開始打穩基礎，身段磨練、接受家將文化精神的薰陶，曾受邀在大甲鎮瀾宮、中壇元帥等廟會活動上演出，除了累積學生的演出經驗，表現也獲得社區及家長的肯定。

學生說，雖然平時常練到汗流浹背、兩腿發痠、腰酸背痛，但聽到觀眾的掌聲就很開心，辛苦也轉化成為自信心，很高興能在全市比賽中獲得好成績。