單親媽撫養罕病兒 她做地瓜派鼓勵寒士

莊媽媽以擺攤販售烤地瓜維生。（人安基金會提供）

2017-11-21 21:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕受人安基金會輔導的單親媽媽莊媽媽必須靠販售烤地瓜撫養3名子女，其中1人還是罕病兒，她不富有、沒有抱怨，還不忘回饋社會，今天與長期協助提供餐食的弁當工場董事長沈智寬一同準備烤地瓜派及火雞，號召社會共同支持寒士尾牙。

莊媽媽說，她的3個小孩中，老大是過動、學習障礙、老二是早產、單耳聽障，老三又罹患了罕見皮膚疾病，照顧起來一定辛苦，不過還好經過訓練，目前生活跟就學都正常，只是老三發病時全身都會冒水泡，她得馬上回家用紗布覆蓋在孩子皮膚上，避免細菌感染，因此過去不管她從事全職或兼職工作總會碰壁。

後來人安提供販售烤地瓜的彈性工作，不僅能維持生計，還能讓她就近照顧孩子，生活總算找到出路，3個孩子有時也會到台北捷運龍山寺站2號出口的擺攤地點，幫忙一起做生意，讓她很窩心。

莊媽媽說，過去曾參加過4次寒士尾牙，感覺很溫馨，雖然她並不富有，但有錢出錢、有力出力，知道社會上還有比她更困苦的人，希望透過這些地瓜派，回饋一點點心意，並藉此號召社會善心人士一同為這群窮苦人寒冬送暖，幫助第28屆寒士吃飽30愛心尾牙順利舉辦。